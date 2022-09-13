Россиянку осудили за убийство новорожденного ребенка в уличном туалете

12:11
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд приговорил к году колонии жительницу Аргаяшского района, которая родила ребенка в уличном туалете и зарезала его ножом. Об этом прокуратура Челябинской области сообщила на своем официальном сайте.
"Подсудимая 16 мая 2022 года в ночное время в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке родила ребенка, после чего, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть", – говорится в материале.
Ее признали виновной и назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Ранее в Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая случайно убила месячную дочь.
Женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Мать девочки в попытке скрыть преступление отнесла тело на могилу родственника, однако позже добровольно призналась в содеянном.
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