Мать, убившую месячную дочь в Воронеже, отправили в психиатрический стационар

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Жительницу Воронежа, которая убила свою дочь ударом по голове, а затем отнесла на могилу своего родственника, отправили на экспертизу в психиатрический стационар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.

"Сегодня Коминтерновским районным судом Воронежа удовлетворено ходатайство следственных органов о помещении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве ребенка, в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи уточняют детали произошедшего. В ходе расследования ими будет дана оценка условиям содержания младенца в семье и действиям сотрудников органов системы профилактики.

Об инциденте стало известно 8 сентября. Сообщалось, что девочка скончалась от полученных травм через 2 дня. Мать ребенка совершила содеянное по причине громкого плача и беспокойного поведения ребенка, отметили в СК РФ по Воронежской области.

Сообщалось, что в отношении подозреваемой возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.