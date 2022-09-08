Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве на набережной Тараса Шевченко

08 сентября, 22:35
Фото: телеграм-канал "112"
Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Уточняется, что мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 ноября 2022 года.
"В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве.
Подозреваемого обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК завел дело об убийстве на набережной Тараса Шевченко. По данным следствия, 7 сентября в автомобиле Mercedes, припаркованном возле набережной Тараса Шевченко, обнаружили тело мужчины 1972 года рождения с огнестрельным ранением.
Позже правоохранители задержали подозреваемого 1976 года рождения. Сообщалось, что одной из версий убийства мужчины на западе столицы является конфликт между предпринимателями.
До этого пенсионерку из Подмосковья арестовали за покушение на организацию убийства своего сын. Об этом заявила старший помощник главы ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий. На допросе обвиняемая призналась в преступлении и сообщила о деталях.
"Московский патруль": подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве
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