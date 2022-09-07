СК завел дело об убийстве на набережной Тараса Шевченко

Фото: телеграм-канал "Следком"

Одной из версий убийства мужчины на западе столицы является конфликт между предпринимателями, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, 7 сентября в автомобиле Mercedes, припаркованном возле набережной Тараса Шевченко, обнаружили тело мужчины 1972 года рождения с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК.

Правоохранители задержали подозреваемого 1976 года рождения. Скоро его доставят в подразделение ведомства для допроса. Орудие убийства обнаружили и изъяли на месте преступления.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка зарезала своего дедушку на северо-востоке Москвы. Подростка задержали и предъявили обвинение в убийстве. На допросе подозреваемая полностью признала вину.