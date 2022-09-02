Юрист рассказала, что грозит 16-летней москвичке за убийство своего дедушки

На северо-востоке столицы 16-летняя москвичка зарезала своего дедушку. Подростка задержали и предъявили обвинение в убийстве. На допросе она полностью признала свою вину. Рассказываем подробности, а также выясняем, что грозит девушке.



Убийство на почве ссоры

Фото: СК РФ

Тело 85-летнего мужчины обнаружили 31 августа вечером в квартире дома по улице Радужной на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ. Специалисты зафиксировали множественные ранения в области головы и туловища пенсионера. Изучив камеры наблюдения и пообщавшись со свидетелями, следователи пришли к выводу, что к убийству причастна его 16-летняя внучка. Девушку задержали и допросили.





ГСУ СК России по городу Москве В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве.

На месте происшествия москвичка показала, как именно расправилась со своей жертвой. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Убийство", ей предъявлено обвинение.

Вместе с тем "Московский комсомолец" сообщает, что она убила не дедушку, а прадеда. По данным издания, у пенсионера был буйный характер, в алкогольном опьянении он проявлял агрессию. После смерти супруги у него якобы сдало здоровье и обострились хронические болезни. Кроме того, предположительно, москвич числился на учете в ПНД. Дочь мужчины и его 16-летняя правнучка ежедневно ухаживали за пожилым родственником.

В день убийства девушка пришла навестить прадеда. В какой-то момент она позвонила бабушке и рассказала, что мужчина лежит в ванной весь в крови. Та в свою очередь вызвала полицию и побежала к отцу домой. На месте выяснилось, что его зарезали. Следователи изъяли из квартиры два топора и шесть ножей. В ходе работы они установили, что убийство совершила правнучка. На допросе она якобы рассказала, что застала прадеда пьяным. Началась ссора, а затем он ее ударил. В результате девушка схватилась за оружие.

Предположительно, она с четырех лет была на воспитании у бабушки. Сообщается, что отец подростка якобы лишен родительских прав, а мать находится за решеткой за убийство. По неподтвержденной информации, на почве ревности к своему ухажеру та организовала убийство 14-летней школьницы в 2009 году. О самой девушке, устроившей расправу над пожилым родственником, известно, что она не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Кроме того, не получала от учителей замечания и имела множество грамот за учебные успехи.



Могут освободить досрочно?

Фото: СК РФ

Признание в убийстве является смягчающим обстоятельством, тем не менее девушке все равно не удастся избежать уголовного наказания. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

Эксперт отметила, что уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет. "Если ей 16 лет, то первые два года она будет как несовершеннолетняя отбывать в специальном учреждении для несовершеннолетних, потом перейдет в колонию, наверное, общего режима", – предположила эксперт.





Мария Ярмуш юрист Это тяжкое преступление. Я думаю, что меньше 6 лет ей не дадут. А то, что она потом может условно-досрочно выйти за хорошее поведение, отбыв 2/3 срока, такое возможно.

В свою очередь, детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что агрессия подростков может быть связана с детской травмой. По словам эксперта, случаи убийства детьми своих близких родственников, к сожалению, не являются редкостью. И не всегда речь идет о психическом отклонении. Часто в ходе экспертизы выясняется, что они абсолютно здоровы.

"Это говорит о том, что у ребенка могла быть травматизация. До 6 лет у нас формируются все наши установки. Происходит какая-то проблема, и ребенок делает выводы. И таким образом формируется детская травматизация, на которой могут потом основываться любые действия на автопилоте", – отметила психолог в интервью с Москвой 24.

Однако окончательную причину, из-за которой девушка совершила убийство, должны определить следователи.

