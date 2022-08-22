Сбежавший из-под подписки о невыезде за нападение на врачей в Балашихе задержан

17:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Армавире Краснодарского края мужчину, который подозревается в нападении на врачей в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
Уточняется, что ранее в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, ему вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.
"Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области", – сообщила Петрова.
Второму обвиняемому – 48-летнему мужчине – избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Ранее сообщалось, что злоумышленники ворвались в хирургическое отделение медицинского учреждения, которое располагается на шоссе Энтузиастов. Они избили заведующего отделением и двух врачей. Нападение сопровождалось угрозами об убийстве в адрес медперсонала.
Участники совершили нападение из-за смерти родственника в реанимации одного из мужчин.
"Московский патруль": в МО задержан участник нападения на врачей в Балашихе
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