В Подмосковье задержали одного из напавших на врачей больницы в Балашихе

11:52
Фото: СК РФ
Правоохранители задержали одного из мужчин, совершивших нападение на врачей больницы в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
"Задержан один из подозреваемых в нападении на троих врачей и покушении на их убийство. Им оказался мужчина 1974 года рождения. Розыск второго подозреваемого продолжается", – говорится в сообщении.
По информации СК, днем 16 августа несколько злоумышленников ворвались в хирургическое отделение больницы на шоссе Энтузиастов, где избили ногами и руками заведующего отделением и двух врачей, высказывая при этом угрозы убийством.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной нападения стала смерть в реанимации родственника одного из злоумышленников.
"Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также принимает комплекс мер по сбору и закреплению доказательств", – указано в материале.
Накануне сообщалось, что в отношении одного из напавших на врачей центральной районной больницы Балашихи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленник 1987 года рождения был задержан полицейскими. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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