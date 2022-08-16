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Происшествия

17:54

Мужчина набросился на девушку на станции метро "Кунцевская"

происшествияметро

Фото: официальный сайт УВД на Московском метрополитене

Мужчина набросился на 16-летнюю девушку на станции столичного метро "Кунцевская", возбуждено дело о побоях. Об этом говорится в сообщении на сайте УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что мужчина набросился на девушку "из хулиганских побуждений", а она в ответ распылила в сторону обидчика баллончик. Вскоре злоумышленника задержали полицейские. Пострадавшую госпитализировали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ ("Побои"). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к трем годам колонии мужчин, напавших на полицейских на станции "Тульская" столичного метро.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате случилась драка. Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.

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