Питбуль оторвал ухо трехлетнему ребенку в Липецке во время попойки матери

20:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трехлетний ребенок получил повреждения в области уха, головы, плеч и рук в результате нападения питбуля в Липецке. Об этом сообщает издание "Вести Липецк".
Инцидент произошел 14 августа около 02:00 ночи, когда мать ребенка привела домой пьяную компанию. По словам отца мальчика, мать ребенка ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет алкогольными напитками.
"Отвезла сына в 4 часа утра в областную больницу, а потом продолжала пить с друзьями. Я уже не знаю, куда обращаться, чтобы лишить ее родительских прав", – поделился отец мальчика.
Позже в УМВД по Липецкой области подтвердили, что семья находится на профилактическом учете с марта 2022 года. Контроль за семьей стали осуществлять после того, как аморальное поведение матери заметил сотрудник полиции, уточнили в ведомстве.
У женщины трое детей. Каждую неделю семью навещают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, комиссия и органы опеки. О нападении на сына отцу ребенка сообщили именно сотрудники полиции.
"Сейчас дети находятся с отцом. По факту нападения собаки проходит проверка", – рассказала изданию официальный представитель УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.
Ранее сообщалось, что в несколько детсадов Томска пришло сообщение с угрозами о насилии в отношении детей. Сотрудники учреждений и департамента образования, согласно инструкциям, оперативно сообщили об угрозах в полицию и УФСБ, усилили меры безопасности и контроль за пропускным режимом.
В свою очередь, правоохранители выяснили, что данные угрозы ложные. Они уже устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Угрозы могут быть классифицированы как террористические преступления, наказуемые сразу несколькими статьями УК РФ.
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