В несколько детсадов Томска пришло сообщение с угрозами о насилии в отношении детей

16:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Одновременно в несколько детских садов Томска пришли угрозы о насилии в отношении детей, сообщает ТАСС. В администрации города заявили об усилении мер безопасности.
Сотрудники учреждений и департамента образования, согласно инструкциям, оперативно сообщили об угрозах в полицию и УФСБ, усилили меры безопасности и контроль за пропускным режимом.
В свою очередь, правоохранители выяснили, что данные угрозы ложные. Они уже устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Угрозы могут быть классифицированы как террористические преступления, наказуемые сразу несколькими статьями УК РФ.
По словам замглавы Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, по всем признакам сообщение носит фейковый характер, тем не менее, у спецслужб есть отработанный и эффективный порядок реагирования на подобные угрозы.
"Мы нон-стоп на связи с руководством и персоналом всех учебных заведений региона, здоровью их воспитанников точно ничего не угрожает. Инициатор злой шутки уже устанавливается", – подчеркнул он.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в России и Белоруссии восьмерых участников интернет-сообщества, которое занималось рассылкой ложных сообщений об угрозах взрывов в детских садах, школах, торговых центрах, а также зданиях органов власти. Всем задержанным – от 13 до 21 года. Как отметили в ФСБ, спецоперация проводилась в сотрудничестве с КГБ Белоруссии.
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