Младенца в коляске оставили в Москве под палящим солнцем

17 августа, 21:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Плачущего младенца в коляске, оставленного под палящим солнцем, заметили очевидцы в центре Москвы. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на сообщество "Пресня – Пресненский район ЦАО" в соцсети "Вконтакте".
На кадрах очевидцев видно, что ребенок находился в коляске без головного убора. Рядом с младенцем находилась женщина – родственница или няня ребенка, которая не реагировала на крики малыша.
"Сидит человек в телефоне, ноль эмоций. Печенье всунула в рот – и все", – прокомментировала происходящее автор видеоролика.
Ранее сообщалось, что в Якутске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался скинуть из окна двух своих детей. Уточнялось, что инцидент произошел утром 16 августа в одном из многоквартирных домов на улице Кирова.
Как рассказал обратившийся в полицию очевидец, в открытом окне на девятом этаже он заметил силуэты детей, которых кто-то пытался столкнуть.
До этого полиция Дагестана нашла девушку, бросившую младенца в чужом доме. Ранее новорожденного в подсобном помещении дома обнаружил житель селения Хорель Магарамкентского района. Отмечалось, что матерью ребенка оказалась 24-летняя жительница того же села.
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