Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Дагестана обнаружил новорожденного в подсобном помещении дома. Об этом сообщает МВД республики в своем телеграм-канале.

Это произошло в селении Хорель Магарамкентского района Дагестана.

"Полицейские забрали и передали ребенка медикам, которые его тут же госпитализировали для полного обследования", – говорится в публикации.

По словам медиков, мальчику не больше суток.

Ранее младенец попал в больницу после сделанной ему на дому операции по обрезанию в Москве. Частный врач провел мальчику 2022 года рождения операцию по обрезанию, после которой у ребенка сильно ухудшилось состояние. Отмечалось, что состояние ребенка усугубилось из-за проявившейся аллергии на использованное лекарство.

По информации Следственного комитета РФ по Москве, инцидент произошел в Тимирязевском районе столицы. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").