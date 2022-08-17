Дворника-мигранта арестовали в Москве по подозрению в сексуальном насилии над детьми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Головинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", – сообщил собеседник агентства.

По словам источника, о произошедшем стало известно после обращения родителей детей, гулявших на площадке возле дома 2 по улице Флотской, в полицию. Взрослые сообщили, что неизвестный мужчина подошел к компании детей и начал предпринимать действия сексуального характера.

После задержания обвиняемого сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гражданин Узбекистана находился в Москве нелегально.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель подмосковного Солнечногорска подозревался в истязании детей своей сожительницы. По данным следствия, мужчина причинял детям телесные повреждения, физические и психологические страдания с конца 2019 года по июнь 2022 года.

Дети 12 и 14 лет рассказали своей тете, что 30-летний мужчина морил их голодом, поливал из чайника кипятком и прижигал сигаретой. При этом их мать Татьяна не поверила в это.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Истязание".