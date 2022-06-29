Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

18:16

Мать двоих детей в Солнечногорске не поверила, что ее сожитель истязал их 3 года

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель подмосковного Солнечногорска подозревается в истязании детей своей сожительницы, сообщает "360".

Дети 12 и 14 лет рассказали своей тете, что 30-летний мужчина морил их голодом, поливал из чайника кипятком и прижигал сигаретой. При этом их мать Татьяна не верит в это.

"Его обвиняют в том, чего он не делал. Я думаю, это тетя обвинила. Мой молодой человек не мог ничего такого сделать, я в нем уверена. У нас были хорошие отношения", – сказала женщина.

По данным следствия, мужчина причинял детям телесные повреждения, физические и психологические страдания с конца 2019 года по июнь 2022 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Истязание".

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова в своем телеграм-канале рассказала, что двое подростков находятся в удовлетворительном, но подавленном состоянии. Их переведут в семейный центр, пока органы опеки не определят их дальнейшую судьбу.

"В настоящее время проводится проверка. Семья с непростой судьбой, с непростой жизненной ситуацией. Папа детей отбывал наказание в местах лишения свободы, мама устраивала свою личную жизнь. По месту учебы детей женщина характеризуется отрицательно", – подчеркнула Мишонова.

Она пообещала, что продолжит следить за развитием ситуации и судьбой несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края избивал своих несовершеннолетних дочерей и вынуждал их ночевать в хлеву. По данным ведомства, 57-летний отец четырех девочек от 9 до 14 лет связывал двух старших из них, чтобы наказать. Пытаясь избежать насилия со стороны отца, девочки и их мать ночевали в помещении для содержания скота.

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать