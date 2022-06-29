Мать двоих детей в Солнечногорске не поверила, что ее сожитель истязал их 3 года

18:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Житель подмосковного Солнечногорска подозревается в истязании детей своей сожительницы, сообщает "360".
Дети 12 и 14 лет рассказали своей тете, что 30-летний мужчина морил их голодом, поливал из чайника кипятком и прижигал сигаретой. При этом их мать Татьяна не верит в это.
"Его обвиняют в том, чего он не делал. Я думаю, это тетя обвинила. Мой молодой человек не мог ничего такого сделать, я в нем уверена. У нас были хорошие отношения", – сказала женщина.
По данным следствия, мужчина причинял детям телесные повреждения, физические и психологические страдания с конца 2019 года по июнь 2022 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Истязание".
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова в своем телеграм-канале рассказала, что двое подростков находятся в удовлетворительном, но подавленном состоянии. Их переведут в семейный центр, пока органы опеки не определят их дальнейшую судьбу.
"В настоящее время проводится проверка. Семья с непростой судьбой, с непростой жизненной ситуацией. Папа детей отбывал наказание в местах лишения свободы, мама устраивала свою личную жизнь. По месту учебы детей женщина характеризуется отрицательно", – подчеркнула Мишонова.
Она пообещала, что продолжит следить за развитием ситуации и судьбой несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края избивал своих несовершеннолетних дочерей и вынуждал их ночевать в хлеву. По данным ведомства, 57-летний отец четырех девочек от 9 до 14 лет связывал двух старших из них, чтобы наказать. Пытаясь избежать насилия со стороны отца, девочки и их мать ночевали в помещении для содержания скота.
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