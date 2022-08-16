Вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха под Красноярском

18:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На базе отдыха "Бузим" под Красноярском произошла вспышка острой кишечной инфекции. Известно, что на территории базы отдыхали дети. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся в красноярской выездной интенсивной школе по IT-направлениям, осуществляющей деятельность на базе отдыха "Бузим" в Сухобузимском районе, нами проводится санитарно-эпидемиологическое расследование", – написал Горяев.
Одного ребенка госпитализировали, добавил он. Как сообщил СК в разговоре с ТАСС, за медицинской помощью обратились 11 отдыхающих младше 18 лет.
В пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что по факту произошедшего на базе отдыха начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Анапе 5 детей и 4 взрослых попали в больницу с отравлением после посещения аквапарка. Состояние пострадавших оценивалось как удовлетворительное.
До этого стало известно, что 16 детей, ехавших в поезде из Череповца в Адлер, госпитализировали с острой кишечной инфекцией в Краснодарском крае. Отмечалось, что инфекцию зафиксировали 18 июля при следовании поезда с организованной группой из 260 детей. Тех, кто не пострадал, отправили к месту назначения на автобусах.
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