Полиция Дагестана нашла девушку, бросившую младенца в чужом доме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция нашла женщину, оставившую своего новорожденного сына в подсобном помещении чужого дома в селе Хорель в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что матерью ребенка оказалась 24-летняя жительница того же села.

"Укрыв факт беременности и материнства от близких и окружающих, сразу после рождения малыша она, находясь в шоковом состоянии и не зная, как об этом сообщить родным, решила оставить мальчика у тех, кому доверяла, у родственников, живущих неподалеку", – говорится в сообщении.

В настоящее время младенец находится в больнице под наблюдением врачей. В МВД отметили, что в выяснении обстоятельств данного инцидента будут принимать участие медицинские специалисты.

27 июля житель Дагестана обнаружил новорожденного в подсобном помещении дома в селении Хорель Магарамкентского района республики. Полицейские забрали и передали ребенка медикам. Мальчик был госпитализирован и обследован.