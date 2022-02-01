Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Петербурге – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Санкт-Петербурге трехмесячный ребенок скончался после кормления коровьим молоком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в Московском районе.

"Его мать рассказала, что покормила его коровьим молоком из бутылочки, после чего легла рядом с ним спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на востоке Москвы. Происшествие случилось в 24-этажном жилом доме на улице Лухмановской.

До этого сообщалось, что школьница в Москве смогла выжить после падения с 22-го этажа. Инцидент произошел на Загорьевской улице. По факту происшествия правоохранительные органы организовали проверку.

