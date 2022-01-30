Соседка рассказала о няне, под присмотром которой умерла 2-летняя девочка в Петербурге

В Ленинградской области правоохранительные органы разбираются в смерти 2-летней девочки, которая на момент гибели находилась под присмотром няни. По словам знакомого семьи, на теле ребенка были синяки и ссадины. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело. Разбираемся, как ребенок попал к няне и что о ней говорят соседи.



Няня задержана

Девочка с ноября 2021 года жила в квартире у няни на проспекте Науки вместе с двумя родными детьми женщины, рассказали в управлении СК по Ленинградской области. По данным ведомства, сиделка является гражданкой одной из зарубежных стран и жила в России нелегально. Няня рассказала правоохранителям, что примерно 27 января девочке стало плохо. При этом к врачам она решила не обращаться.

Бездыханное тело ребенка женщина нашла в постели утром 30 января и сразу же рассказала об этом матери. Она приехала к няне, забрала девочку домой в город Мурино и оттуда – в полицию, сообщили в СК.





пресс-служба управления СК РФ по Ленинградской области Таким образом, установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Няню задержали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Собственную проверку также проводит прокуратура Ленинградской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова запросила информацию о происшествии в администрации района и комиссии по делам несовершеннолетних. Ситуацию она поставила на контроль, подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нелегальный детский сад?

По данным местного портала 47news, в последний раз мама видела свою дочь живой 4 декабря. Затем она не приезжала к девочке из-за проблем со здоровьем, утверждает источник. Более того, женщина якобы перестала платить няне, у нее накопился долг в размере 8 тысяч рублей.

Знакомый семьи погибшей девочки Хадер рассказал, что ее мать была постоянно занята на работе уборщицей в одном из торговых центров и не могла ухаживать за дочерью, сообщает газета "Известия". Сиделку женщина нашла через соцсети, за присмотр она платила ей 700 рублей в день, утверждает знакомый.

По его словам, 30 января няня позвонила маме и сказала, что ребенок плохо дышит. Когда женщина приехала за дочкой, та была уже мертва, говорит Хадер.





Хадер знакомый семьи погибшей девочки У ребенка были синяки на спине и на шее. Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била – непонятно пока. По словам медиков, которые приехали, ребенок уже дня два как скончался.

После того как мать забрала тело своей дочери, она отвезла его в Мурино на такси, сообщает сайт "Комсомольской правды". По данным источника, в квартире у няни нашли отрывки туалетной бумаги с пятнами бурого цвета. При этом, по сведениям петербургского портала "Мойка 78", предварительно, девочка скончалась от двусторонней пневмонии.

Одна из соседок Лидия Антонова рассказала журналистам, что в квартире няни был нелегальный детский сад. По ее словам, после того как женщина переехала в их дом в начале октября 2021 года, к ней постоянно приводили детей.

"Вот видела я в розовом комбинезончике ребенка, они его сегодня принесли. Несколько раз звонили, потом я им кричу в окно: "А вы не слышали, что няню арестовали, что ее обвиняют в убийстве ребенка?". А вчера маленького ребенка несли на руках, я вообще ничего не понимаю. Еще здесь девочка с мальчиком – первоклашки или второклашки приходили", – вспоминает соседка нелегального детского сада.

Другая соседка Мария рассказала журналистам, что видела, как соседка гуляет с детьми, но никогда не слышала детский плач из квартиры, где няня присматривала за погибшей девочкой.

