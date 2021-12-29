СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Дубне

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Уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика возбудили в Дубне. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Тело ребенка обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря.

По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Дубны Левый Берег, но ни в школу, ни домой не пришел.

По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.

Отчим ребенка обвинил в трагедии водителя маршрутки. Мужчина рассказал, что мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. Утром его обычно забирает школьный автобус, но в этот раз ребенок уехал на городской маршрутке. По словам отчима, водитель транспорта "выкинул" ребенка на улицу.

Однако мать мальчика заявила, что в случившемся никто не виноват. Она отметила, что каждый может оказаться на ее месте.

