Мать погибшего в Дубне мальчика рассказала подробности о сыне

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать 11-летнего мальчика, насмерть замерзшего в Дубне, заявила, что в случившемся никто не виноват. Она также попросила не осуждать ее, сообщает РИА Новости.

"Он вообще мальчик домашний: школа – дом. Толком ни с кем не общается. К себе не каждого подпустит. Сами прекрасно понимаете: у нас у всех есть дети, в этой ситуации никто не виноват, каждый может оказаться на моем месте. Просьба заранее не осуждать", – заявила женщина.

Ранее отчим мальчика обвинил в произошедшем водителя маршрутки. Мужчина рассказал, что школьник поехал на уроки после двухнедельного больничного. Утром его обычно забирает школьный автобус, однако в этот раз ребенок уехал на городской маршрутке.

Мужчина заявил, что водитель транспорта "выкинул" ребенка на улицу. По его словам, он просил предоставить ему кинолога с собакой и экипаж ППС, так как имеет опыт работы в органах. Однако отчиму отказали, заявив, что полицейские уже опросили свидетелей и очевидцев.

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел.

По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.

