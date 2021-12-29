Мать погибшего в Дубне мальчика рассказала подробности о сыне

15:04
Фото: телеграм-канал SHOT
Мать 11-летнего мальчика, насмерть замерзшего в Дубне, заявила, что в случившемся никто не виноват. Она также попросила не осуждать ее, сообщает РИА Новости.
"Он вообще мальчик домашний: школа – дом. Толком ни с кем не общается. К себе не каждого подпустит. Сами прекрасно понимаете: у нас у всех есть дети, в этой ситуации никто не виноват, каждый может оказаться на моем месте. Просьба заранее не осуждать", – заявила женщина.
Ранее отчим мальчика обвинил в произошедшем водителя маршрутки. Мужчина рассказал, что школьник поехал на уроки после двухнедельного больничного. Утром его обычно забирает школьный автобус, однако в этот раз ребенок уехал на городской маршрутке.
Мужчина заявил, что водитель транспорта "выкинул" ребенка на улицу. По его словам, он просил предоставить ему кинолога с собакой и экипаж ППС, так как имеет опыт работы в органах. Однако отчиму отказали, заявив, что полицейские уже опросили свидетелей и очевидцев.
Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел.
По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.
Мальчик из Дубны не смог найти дорогу домой и насмерть замерз на улице
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