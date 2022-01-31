СК возбудил дело после обнаружения тела ребенка в Ленобласти

14:41
Фото: lenobl.sledcom.ru
Уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбудили в Ленинградской области после обнаружения тела ребенка, проживавшего в квартире с няней. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что мать малолетней девочки, гражданка Узбекистана, передала ее няне, гражданке Киргизии, 1987 года рождения. Она проживала с ребенком в течение нескольких месяцев, а 27 января заметила, что девочка стала плохо себя чувствовать. Несмотря на это, женщина не стала обращаться к медикам, а утром 30 января она обнаружила девочку мертвой.
"Установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка", – говорится в сообщении.
В настоящее время женщина задержана по подозрению в совершении преступления по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Следствие попросит суд ее арестовать.
Ранее в Москве из окна 3-го этажа дома выпал пятилетний ребенок. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.
Проверку по факту инцидента начала столичная прокуратура. Выяснилось, что на базе квартиры был организован частный детский сад. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала происшествие, отметив, что дети в этом частном саду находились в ужасных условиях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: