СК возбудил дело после обнаружения тела ребенка в Ленобласти

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Уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, возбудили в Ленинградской области после обнаружения тела ребенка, проживавшего в квартире с няней. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что мать малолетней девочки, гражданка Узбекистана, передала ее няне, гражданке Киргизии, 1987 года рождения. Она проживала с ребенком в течение нескольких месяцев, а 27 января заметила, что девочка стала плохо себя чувствовать. Несмотря на это, женщина не стала обращаться к медикам, а утром 30 января она обнаружила девочку мертвой.

"Установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка", – говорится в сообщении.

В настоящее время женщина задержана по подозрению в совершении преступления по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Следствие попросит суд ее арестовать.

Ранее в Москве из окна 3-го этажа дома выпал пятилетний ребенок. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.

Проверку по факту инцидента начала столичная прокуратура. Выяснилось, что на базе квартиры был организован частный детский сад. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала происшествие, отметив, что дети в этом частном саду находились в ужасных условиях.