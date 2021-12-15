Ярославская назвала передержкой частный детсад в Москве, из окна которого выпал ребенок

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В московской квартире, из окна которой выпал пятилетний мальчик, была передержка детей. Эти условия нельзя назвать присмотром, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее словам, дети в этом частном детсаду находились в ужасных условиях.

"У меня возникает вопрос к родителям: а вы вообще видели, куда вы отдаете, с кем и где вы оставляете своих детей. Вопросов очень много", – отметила Ярославская.

Она подчеркнула, что государственным органам нужно задуматься об обеспечении безопасности детей, которые посещают мини-детские сады на базе квартир. Родителям же Ярославская посоветовала проверять, кому они доверяют детей.

Она заявила, что после этого случая намерена досконально разобраться в городской системе мини-детсадов на базе квартир.

Инцидент в одном из таких детсадов произошел 14 декабря. Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка госпитализировали. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.

