Очевидец рассказала о ребенке, выпавшем с балкона 3-го этажа детского сада

На юге Москвы 5-летний ребенок выпал с балкона 3-го этажа частного детского сада, который находится в одной из квартир жилого дома. Он выжил и находится под наблюдением врачей. Возбуждено уголовное дело. В детском саду считают, что в случившемся виноват сам ребенок. Расскажем, почему малыш остался без присмотра взрослых и что думают соседи о квартире, где все произошло.

Няня отвлеклась

Частный детский сад находится в трехкомнатной квартире в одном из домов на улице Донбасской на юге Москвы. Когда ребенок упал с балкона, там находились еще пять малолетних детей и один взрослый, сообщила столичная прокуратура.





из сообщения прокуратуры города Москвы 43-летняя женщина, присматривающая за детьми, в момент инцидента находилась на кухне. Малолетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, откуда упал.

"Мальчику оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено, что в указанной квартире предоставлялись платные услуги по дневному уходу за детьми", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Москвы поставила ход расследования на контроль.

По информации ведомства, дети в частном детском саду находились в дневное время на постоянной основе. После получения необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза, подчеркнули в СК.

"Не переставал кричать"

Фото: прокуратура города Москвы

Одна из жительниц дома на Донбасской улице рассказала Москве 24, что частный детский сад появился в одной из квартир примерно полгода назад.

"Колясок вижу очень много. Но кто именно этим занимался, не могу сказать. У нас такого никогда не было, а последнее время да, было такое. Это началось, наверное, еще с лета. Ходили, гуляли детишки, много. Годика по три-четыре примерно", – поделилась женщина.

Еще одна соседка в беседе с Москвой 24 рассказала, что шума частный детский сад не создавал. При этом, по ее словам, малыши находились в квартире на постоянной основе.

Другая жительница дома вспоминает, что услышала крики ребенка под окнами, сообщает Life.ru.

"Сначала подумала, что кто-то играет. Просто какая-то потасовка, может быть... Но он не переставал кричать", – говорит женщина.





жительница дома, где 5-летний ребенок выпал с балкона частного детского сада Посмотрела в окно, выглянула. Побежал мужчина сюда. Он спросил, что случилось. Ребенок сказал, что он упал, что его сбросили, он сказал, что с крыши.

"Воспользовался, пока взрослых нет"

Мама пострадавшего ребенка Ольга в беседе с РЕН ТВ рассказала, что никаких проблем с частным детским садом раньше не возникало.





Ольга мать пострадавшего ребенка Я не знаю, как это могло произойти, потому что раньше оставляли, все было нормально.

Ольга рассказала, что в детском саду работают женщина и ее дочь. По ее словам, с ними она созванивалась днем до инцидента, тогда у детей был тихий час. Ольга добавила, что у учреждения есть лицензия.

Няня частного детского сада рассказала журналистам, что в момент происшествия в квартире находились две сотрудницы. По ее словам, одна из них готовила, вторая мыла малыша.

"Просто (ребенок. – Прим. ред.) воспользовался, пока взрослых нет", – заявила няня детского сада.





няня частного детского сада, где с балкона выпал 5-летний ребенок Проблема в самом ребенке, а не в няне. Допустим, дети, когда даже открыты окна, они оттуда не выпрыгивают... Не каждый ребенок может выпрыгнуть из окна.

По информации СМИ, за двоих детей родители платят детскому саду 10 тысяч рублей в неделю. Среди дополнительных услуг – ежечасный фото- и видеоотчет о том, чем занят ребенок и что он ест. Это обойдется родителям в 3 тысячи рублей, сообщает источник. Кроме того, отдельно нужно оплатить видеонаблюдение – 5 тысяч рублей в месяц. При этом, по данным источников, в договоре с детским садом есть пункт, по которому няня "не несет ответственности за каждый синяк и шишку, так как индивидуального присмотра не оказывает".

