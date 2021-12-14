Соседка рассказала про детский сад в жилом доме в Москве, из окна которого выпал ребенок

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Жительница дома на юге Москвы, из квартиры которого выпал ребенок, рассказала о новых соседях, которые занимаются оказанием услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними.

"Я три года сижу на пенсии. С тех пор я увидела полную девушку, которая детей заводила и уводила. Она ведет их на какое-то время на площадку детскую и ведет, может, их обедать. Их 6–7, идут, за ручки держатся", – уточнила женщина.

По ее словам, жильцы были спокойными, шума не создавали. При этом дети оставались в квартире на постоянно основе. Из разговора с одной из мам соседка выяснила, что стоимость посещения такого детского сада высокая, однако женщина выбрала его из удобства.

14 декабря из окна 3-го этажа дома на Донбасской улице выпал 5-летний ребенок. Сейчас мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

По данному факту столичная прокуратура и Следственный комитет организовали проверки. Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего. На данный момент они опросили няню. В ближайшее время предстоит установить родители всех детей.

