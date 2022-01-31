Тело 16-летней девушки нашли в квартире в Саратовской области

06:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело 16-летней девушки обнаружили в квартире в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Труп нашли в многоквартирном доме на улице Карла Маркса. На место происшествия выезжал прокурор города. По факту случившегося ведомство начало проверку.
Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причины смерти подростка. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства о несовершеннолетних.
Как утверждается в сообщении, подросток жил в благополучной семье.
Ранее в Москве из окна 3-го этажа дома выпал пятилетний ребенок. В момент происшествия в квартире находились 6 детей и один взрослый.
Проверку по факту инцидента начала столичная прокуратура. Выяснилось, что на базе квартиры был организован мини-детский сад. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала происшествие, отметив, что дети в этом частном саду находились в ужасных условиях.
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