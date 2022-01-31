Ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

"Произошло падение мальчика с 18-го этажа 24-этажного жилого дома на улице Лухмановской", – рассказал представитель экстренных служб столицы.

Уточняется, что погибшему примерно пять лет. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее стало известно о падении школьницы с 22-го этажа жилого дома. Инцидент произошел на Загорьевской улице в Москве. Ребенок в результате падения выжил.