Остеопат объяснил, как московской школьнице удалось выжить после падения с 22-го этажа

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Выпавшая из окна 22-го этажа жилого дома в Москве 14-летняя девочка выжила благодаря совокупности некоторых факторов, одним из которых является наличие спиртного в крови пострадавшей. Об этом сообщил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в беседе с News.ru.

По словам медика, при алкогольном опьянении тело расслабляется, не успевает напрягаться и сосредотачиваться на чем-то определенном, поэтому при падении энергия распределяется более равномерно.

Еще одним фактором, благодаря чему ребенку удалось не погибнуть, является то, что при падении, возможно, были препятствия в виде карнизов, выступов, бельевых веревок. Так, девочка могла скользить по стене, что замедляло скорость падения. Кроме того, ключевую роль сыграла и поверхность, на которую она упала, выразил мнение невролог.

"Сейчас зима, достаточно много снега, может, на месте падения были большие сугробы, а поверхность ударения – наклонной, энергия падения частично перешла в энергию скольжения. Скорее всего, совокупность факторов. Это не голый асфальт, а сугробы. Они, наверное, самую большую роль и сыграли", – предположил эксперт.

Происшествие случилось в доме на Загорьевской улице в Москве. Сообщалось, что школьница подошла к окну и выпала из него в сугроб. В результате она получила царапины и сотрясение головного мозга. В настоящее время за состоянием ребенка наблюдают врачи.

Позже появилась информация, что выпавшая из окна накануне употребляла алкоголь на вечеринке с друзьями.

По факту происшествия правоохранительными органами начата проверка. Данную ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она добавила, что семья и девочка находятся под вниманием социальных служб и медиков.