Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки

Фото: СК РФ

Волонтеры обнаружили тело девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом.

"Найдена, погибла", – говорится в соцсетях ПСО "Феникс".

Двухлетнего ребенка, пропавшего в Новгородской области, искали восемь дней. Тело нашли в огороде соседнего дома. В то же время правоохранительные органы своих комментариев пока не дали.

Сообщение о пропаже ребенка пришло следователям ночью 25 января из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это было сделано для организации полномасштабного розыска.

Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.

При поиске девочки правоохранители нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека.

На прошлой неделе суд арестовал мать девочки и ее сожителя, подозреваемых в убийстве ребенка.