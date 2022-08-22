Пенсионерку из Подмосковья арестовали за покушение на организацию убийства своего сына

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Суд в Московской области арестовал пенсионерку за покушение на организацию убийства своего сына, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Она обвиняется в покушении на организацию убийства своего сына 1983 года рождения (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункта "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявила Врадий.

По информации следователей, с мая по август 2022 года женщина на фоне продолжавшейся ссоры с сыном начала искать исполнителя для его убийства. Позднее МВД стало известно об этом, дальнейшие шаги пенсионерки происходили под контролем правоохранителей.

17 августа в Электрогорске обвиняемая встретилась с мужчиной, который согласился убить ее сына и передала ему ключи от дома и 3 тысячи рублей на покупку наркотика, который должен был быть использован в качестве орудия убийства. Исполнитель должен был ввести большую дозу, инсценировав передозировку.

Чтобы подтвердить совершенное убийство, мужчина передал пенсионерке паспорт ее сына и фото с изображением тела. После этого она была задержана. На допросе обвиняемая призналась в преступлении и сообщила о деталях.

Ранее суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве женщины на железнодорожной станции в подмосковном Красногорске. По данным правоохранителей, задержанным оказался 42-летний ранее судимый мужчина из Пермского края.

В СК уточнили, что тело женщины было найдено в общественном помещении на железнодорожной станции Нахабино.

