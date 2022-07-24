Суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве женщины на ж/д станции в Красногорске

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Суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве женщины на железнодорожной станции в подмосковном Красногорске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анну Тертичную.

По данным правоохранителей, задержанным оказался 42-летний ранее судимый мужчина из Пермского края.

В СК уточнили, что тело женщины было найдено в общественном помещении на железнодорожной станции "Нахабино".

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юге столицы.

По информации следствия, полицейские обработали заявки пенсионерки, которая 20 июля обнаружила в квартире в Борисовском проезде тело своего сына 1984 года рождения.