Женщину с пятилетней дочерью убили и закопали в лесу под Пермью

15:34
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летней женщины и ее дочери 2017 года рождения в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным управления МВД, о пропаже женщины с ребенком стало известно 22 августа из заявления ее 45-летнего брата. Он поведал, что его сестра вместе с дочерью поехала в Пермь к подруге. В ходе поисков пермячка подтвердила приезд знакомой, однако заявила, что они поссорились, из-за чего та забрала дочь и уехала в неизвестном направлении. Она также заверила, что самостоятельно вела поиски подруги, однако безрезультатно.
Позже выяснилось, что 49-летняя женщина причастна к убийству жительницы Башкирии и ребенка. По данным следствия, две женщины вместе с девочкой находились в одном из домов поселка Ласьва вместе с приятелем пермячки.
"На почве ранее возникших между женщинами личных неприязненных отношений злоумышленники вступили в преступный сговор на убийство. После чего подозреваемый, вооружившись ножом, убил сначала мать, а затем задушил ребенка. Впоследствии соучастники на автомобиле вывезли тела потерпевших с места происшествия и сокрыли их в лесном массиве", – говорится в сообщении.
На допросе подозреваемая и ее 40-летний приятель подтвердили причастность к преступлению. Женщина рассказала, где они скрыли тела погибших.
По данным управления МВД, преступление они совершили по ранее имеющейся договоренности.
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