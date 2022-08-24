Знакомые рассказали о 22-летнем парне, который зарезал настоятеля храма в Домодедове

Фото: mosobl.sledcom.ru

Знакомые рассказали о 22-летнем Василии Рассохе, подозреваемом в убийстве настоятеля храма в Домодедове и поджоге воскресной школы, сообщает сайт "Комсомольско правды".

В частности, один из знакомых задержанного по университету "Синергия", где они учились, охарактеризовал Василия как доброго человека, но с крайне переменчивым настроением.

"Он нередко блистал инновационными идеями, а затем мог в одночасье перегореть и избегать любого общения на эту тему. Если же говорить о последнем времени, на мой взгляд, у него были отчетливо видны все признаки серьезной депрессии на фоне подготовки к защите дипломной работы. Он исхудал, был какой-то растерянный, даже седина в волосах появилась", – отметил бывший одногруппник Денис Заботин.

Еще один одногруппник подтвердил, что на защиту диплома Рассоха пришел в таком виде, что напугал преподавателей. По словам молодого человека, задержанный претендовал на оценку "отлично", а ему поставили "хорошо", что шокировало Василия.

"Он все эти годы старался быть отличником. Порой доходило до откровенного маразма. Однажды он получил пятерку за экзамен "автоматом", но заставил преподавателя все равно принимать у него экзамен", – поделился знакомый.

О том, что Рассоха работал в воскресной школе, многие студенты слышали, но подробностей не знали. Диплом студенты защищали в конце июня, после этого никто из одногруппников с Василием не виделся.

Жители Домодедова, в свою очередь, рассказали об убитом настоятеле храма. По их словам, он был добрым, прекрасным и отзывчивым человеком.

"Он нам как отец родной. Можно было прийти в любое время, в день и ночь. Он всегда поможет", – цитирует женщин, которые были хорошо знакомы со священников, РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в городском округе Домодедово задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве настоятеля храма. Им оказался 22-летний Василий Рассоха, который ранее преподавал в воскресной школе.

По данным следствия, 24 августа подозреваемый поджег один из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. В этот момент в помещение вошел настоятель храма, чтобы потушить огонь. Злоумышленник напал на него и нанес удар ножом. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

По одной из версий, в воскресной школе Василий около года преподавал робототехнику, но в какой-то момент стал оказывать знаки внимания девушке из старших классов, которая младше его на 5–6 лет. Настоятель церкви якобы несколько раз делал выговоры Василию из-за жалоб девушки на преследование, и в итоге уволил.