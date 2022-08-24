Мужчина зарезал настоятеля храма в Домодедове и поджег воскресную школу

Фото: СК РФ

В городском округе Домодедово задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве настоятеля храма, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, 24 августа 22-летний подозреваемый поджег один из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. В этот момент в помещение вошел настоятель храма. Злоумышленник напал на него и нанес колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Ранее суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве женщины на железнодорожной станции в подмосковном Красногорске. По данным правоохранителей, задержанным оказался 42-летний ранее судимый мужчина из Пермского края.

В СК уточнили, что тело женщины было найдено в общественном помещении на железнодорожной станции Нахабино.

