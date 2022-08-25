СК РФ установит обстоятельства убийства ветерана ВОВ в Башкирии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России установит обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, тело 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено во дворе его дома в деревне Кадырово Илишевского района утром 25 августа. Тело обнаружила женщина, которая ухаживала за ветераном.

В настоящее время на место преступления прибыли следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура назвала причину жестокого убийства 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Омской области. 65-летний гость пришел к пенсионеру в рабочем поселке Тевриз. Мужчины поссорились, после чего подозреваемый нанес ветерану несколько ножевых ранений.