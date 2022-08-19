В Москве задержан пенсионер, заказавший похищение брата и его жены ради имущества

12:43
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пожилого жителя Екатеринбурга, который заказал похищение родного брата и его жены, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что 68-летний мужчина с целью заполучить имущество своего брата искал исполнителей для нападения на родственника и его жену. После этого похищенные должны были быть доставлены в Москву.
О замышляемом преступлении узнали правоохранители и контролировали процесс подставного похищения, чтобы заказчик ничего не заподозрил.
Так, супружеская пара приехала в столицу и была доставлена в офис Сигнального района, где их ждал заказчик похищения. Пенсионер был задержан при силовой поддержке спецотряда "Гром". Как пояснили в СК РФ, в роли похитителей выступали полицейские, которым обвиняемый заплатил по 100 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено дело по статье о покушении на похищение человека, задержанный находится под стражей.
Ранее полиция задержала в Москве 67-летнего пенсионера, который подозревался в растлении трех малолетних внучек.
Отмечалось, что старшей внучке на момент совершения преступления было восемь лет, а двум другим – четыре и пять лет. В отношении первых двух внучек преступления были совершены в 2011–2012 годах, в отношении третьей – в 2022 году.
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