Мужчину задержали после убийства знакомого на северо-востоке Москвы

10:44
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в убийстве знакомого в квартире дома на Ярославском шоссе на северо-востоке столицы. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"В порядке статьи 91 УПК РФ задержан 52-летний знакомый погибшего. Благодаря грамотной тактике следователя столичного СК фигурант в ходе допроса полностью признал свою вину и подробно показал на проверке показаний на месте, как совершил преступление. Ему предъявлено обвинение", – сообщила Иванова.
Ранее стало известно, что тело мужчины обнаружили 8 августа с колото-резаным ранением груди. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Иванова добавила, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.
Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве родителей-пенсионеров в Балашихе. Пожилых людей нашли с колото-резаными ранами в области груди 5 августа. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.
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