В Москве задержали пенсионера за растление трех малолетних внучек – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала в Москве 67-летнего пенсионера, который подозревается в растлении трех малолетних внучек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, старшей внучке на момент совершения преступления было восемь лет, а двум другим – четыре и пять лет. В отношении первых двух внучек преступления были совершены в 2011–2012 годах, в отношении третьей – в 2022 году.

Уточняется, что в полицию обратилась мать девочек, для которой пенсионер является бывшим свекром. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области суд приговорил священника Юрия Абрамова к 18 годам лишения свободы строгого режима, а его помощника-звонаря Сергея Мооса – к 12 годам по делу о растлении 53 мальчиков.

Подсудимые признали свою вину частично. Священник был осужден по шести статьям УК, включая мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними, звонарь – по нескольким эпизодам статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").