Бывший и. о. министра в Архангельской области осужден на 5 лет за растление детей

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Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования региона Юрию Гнедышеву по делу о растлении детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.

Гнедышева задержали в октябре 2020 года. В его кабинете провели обыски и изъяли системный блок, телефоны и электронные носители информации.

По данным следствия, он переписывался в социальных сетях с двумя школьницами. Чиновник оказывал на них развратное влияние, а одной из несовершеннолетних отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

