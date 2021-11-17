Подозреваемый в растлении ребенка депутат Заксобрания Приморья не признал вину

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Подозреваемый в растлении ребенка депутат Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артем Самсонов не признал вину, рассказала РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.

"Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали", – сказала она, добавив, что Самсонову вменяют события 2018 года.

По данным следствия, Самсонов на базе отдыха во Владивостоке демонстрировал предмет интимного характера 11-летнему мальчику и рассказывал о его предназначении.

Депутата задержали, в его квартире провели обыск и предъявили ему обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста").

Сам депутат связывает уголовное преследование со своей политической деятельностью. Самсонов заявил, что ему не знакома фамилия того, кто сообщил полиции о преступлении, и выразил желание пройти исследование на полиграфе.

