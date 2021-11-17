Во Владивостоке задержан депутат Заксобрания от КПРФ Артем Самсонов

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Юрия Кучина.

В настоящее время в квартире парламентария идет обыск. С депутатом находится адвокат Наталья Касилова.

"Ему предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"). Об этом сказала его супруга", – отметил Кучин.

В СК уточнили, что речь идет об 11-летнем ребенке.

"[Самсонов] демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", – добавили следователи.

Ранее бывшему зампредседателя Совета министров Крыма Евгению Кабанову предъявили обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств. Кабанов, а также экс-министр строительства Михаил Храмов и представитель подрядчика Роман Журавлев, действуя по предварительному сговору, совершили хищение средств в объеме 57,5 миллиона рублей.