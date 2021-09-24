Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение в хищении 57 млн рублей

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Бывшему зампредседателя Совета министров Крыма Евгению Кабанову предъявлено обвинение в хищении более 57 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя судебного заседания.

Согласно данным обвинения, Кабанов, а также экс-министр строительства Михаил Храмов и представитель подрядчика Роман Журавлев, действуя по предварительному сговору, совершили хищение средств в объеме 57,5 миллиона рублей.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Кабанова. Его пособники также покинули свои посты в этот же день.

Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве он курировал вопросы строительства и дорожного хозяйства. Он также занимался реализацией федеральной целевой программы социально-экономического развития региона, которую до него курировал Виталий Нахлупин. Последнего арестовали в октябре 2018 года по обвинению в получении взяток. До него ФЦП занимался Олег Казурин, которого осудили на 11,5 года за взяточничество.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Варшавскому. Его обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей.