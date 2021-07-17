СК просит об аресте замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении 85 млн руб

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Следственный комитет просит арестовать замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина по делу о хищении 85 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Валерия Лазарева.

"В Дорогомиловский районный суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам МСО на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Скрипкина Александра Анатольевича до 15 сентября 2021 года включительно", – заявил Лазарев.

Он отметил, что Скрипкин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие, опираясь на материалы ФСБ России, установило, что подозреваемые завысили стоимость контракта на покупку здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста при проведении электронного аукциона в 2018 году.

В результате заключения государственного контракта на сумму превышающую 253 миллиона рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и два земельных участка. Однако в последствии было установлено, что цена была искусственно завышена на 85 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета.

Кроме того, подчеркивается, что похищенными деньгами подозреваемые воспользовались по своему усмотрению.

Ранее следствие предъявило обвинение экс-губернатору Кировской области Никите Белых в рамках нового уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным следователей, Белых в декабре 2011 года добился выделения Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК) средств из областного бюджета в целях создания видимости улучшения показателей собственной деятельности.