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Происшествия

18:28

Экс-губернатору Белых предъявили обвинение по новому уголовному делу

происшествия

Фото: Следственный комитет

Следствие предъявило обвинение экс-губернатору Кировской области Никите Белых в рамках нового уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом в части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ, с причинением тяжких последствий)", – говорится в сообщении.

По данным следователей, Белых в декабре 2011 года добился выделения Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК) средств из областного бюджета в целях создания видимости улучшения показателей собственной деятельности. Деньги предназначались для строительства и приобретения жилья для бюджетников. Однако, как утверждает следствие, Белых осознавал, что КРИК не имеет полномочий управлять государственным и муниципальным жилищным фондом.

"448 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета, были израсходованы КРИК на текущие нужды, а приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд <...> и, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при этом Белых активно освещал реализацию программы "Служебное жилье" в средствах массовой информации, хотя она не была утверждена.

Также, как сообщалось ранее, следствие считает, что в 2015 году Белых способствовал совершению сделки между КРИК с одной из компаний региона на сумму 320 миллионов рублей, руководствуясь личными интересами. В условиях договора было прописано, что денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

В дальнейшем во время рабочих совещаний Белых давал поручения о выделении данных денежных средств на нужды юрлиц, не имеющих отношения к КРИК и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии. В итоге КРИК не смогла получить возврат задолженностей, а с правительства региона в пользу компании суд взыскал свыше 202 миллионов рублей.

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