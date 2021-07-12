Титов прекратил работу с "лондонским списком"

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова закончил работу по возвращению бизнесменов из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не готова гарантировать, что они не окажутся под стражей, говорится в докладе омбудсмена президенту страны Владимиру Путину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу", – подчеркивается в документе.

Титов рассказал о 136 обращениях, поступивших с 2018 года, и уточнил, что в настоящее время 10 из них находятся в работе. Он также отметил, что за все время работы в Россию вернулись 12 предпринимателей.

"Лондонский список" – условное название перечня бизнесменов, некогда занимавшихся предпринимательской деятельностью в России, а ныне проживающих за границей, так как в РФ против них возбуждены уголовные дела. Все они заявляли о своем намерении вернуться в страну, если до вынесения приговора их не будут заключать под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд вынес приговор Андрею Каковкину – бизнесмену из "лондонского списка". Предпринимателя признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии.

