Абрамович возглавил рейтинг упоминаемости в иностранных СМИ

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Российский миллиардер Роман Абрамович возглавил рейтинг по числу упоминаний в англоязычных средствах массовой информации за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС на основе исследования компании LexisNexis.

Абрамовича упоминали в зарубежных СМИ 9 684 раза. Аналитики выяснили, что наиболее часто к персоне знаменитого бизнесмена обращаются британские издания, причем по теме футбола (предприниматель с июля 2003 года является владельцем лондонского футбольного клуба "Челси").

На второе место эксперты поставили предпринимателя Олега Дерипаску – о нем писали или говорили 4 тысячи 735 раз. Замыкает топ-3 основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман. О нем англоязычные СМИ упоминали 2 тысячи 894 раза.

Специалисты проанализировали количество упоминаний в зарубежных СМИ по 98 российским бизнесменам, ранее вошедшим в список миллиардеров от Forbes. Эксперты подчеркнули, что Абрамович, Дерипаска и Фридман становились героями англоязычных публикаций чаще, чем суммарно весь топ-20 рейтинга.

Ранее стало известно, что принадлежащий Абрамовичу "Челси" занимает 32-е место в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Финансисты определили стоимость команды на уровне 2,58 миллиарда долларов.

