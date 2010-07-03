Суд вынес приговор бизнесмену из "лондонского списка"

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор Андрею Каковкину – бизнесмену из "лондонского списка". Предпринимателя признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.
Каковкин – учредитель и директор ООО "Торговый дом "Гриф". В 2016 году его обвинили по ч. 4 ст.159 УК РФ ("мошенничество"), ч. 1 ст. 187 ("неправомерный оборот средств платежей"). По версии следствия, Каковкин при заключении одного из договоров займа якобы принял на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять. Сумма ущерба оценена в десять миллионов рублей. Расследование по уголовному делу было прекращено, однако возобновилось после возвращения предпринимателя в Россию в 2018 году.
В этом деле имеется второй фигурант – Александр Баскаков, он уже осужден и отбывает наказание.
"Лондонский список" или "список Титова" – условный перечень имен предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Участники списка требуют гарантий неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Омбудсмен Борис Титов представил президенту план по возвращению бизнесменов в Россию. Владимир Путин дал необходимые поручения следственным органам и прокуратуре.
Ранее сообщалось, что очередной участник "лондонского списка" – предприниматель Алексей Кузнецов – вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Кузнецов является генеральным директор ООО "Кц Агро-Информ". Российские эксперты в области права отмечали, что уголовное преследование в отношении предпринимателя было незаконным, а претензии к нему можно было решить в поле гражданского права.
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