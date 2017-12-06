Борис Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться в страну

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Борис Титов планирует обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться в страну при условии возмещения нанесенного ущерба. Сейчас бизнес-омбудсмен готовит список российских предпринимателей, скрывающихся от правосудия.

"Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России", – сказал Титов, передает РИА Новости.

Кроме того, бизнес-омбудсмен планирует ходатайствовать о том, чтобы исключить некоторых предпринимателей из списка Интерпола. Титов также отметил, что многие бизнесмены на самом деле "вряд ли что-то нарушили".

Весной 2017 года президент Владимир Путин сообщил уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову о том, что срок его полномочий на посту бизнес-омбудсмена будет продлен. Титов занимает данный пост с июня 2012 года — с момента создания этой должности.