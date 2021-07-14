Адвокат Маршани отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: instagram.com/advokatmarshani

Кунцевский районный суд столицы избрал меру пресечения для обвиняемого в мошенничестве адвоката Тимура Маршани в виде домашнего ареста на 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Маршани Тимур Захарович обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Постановлением Кунцевского районного суда в отношении Маршани избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года", – рассказали в пресс-службе суда.

Адвокат Тимур Маршани, известный по участию в ряде громких процессов, связанных с медициной и ДТП, был задержан в Москве 14 июля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Другие подробности ситуации не приводятся.