Адвокат Маршани задержан в Москве по делу о крупном мошенничестве

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Адвокат Тимур Маршани задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кунцевский суд.

"Маршани задержан по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В суд поступило ходатайство следствия о его домашнем аресте", – говорится в сообщении.

Другие подробности ситуации не приводятся.

Ранее сообщалось, что мэра Лобни Евгения Смышляева задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. До этого он получил штраф за нарушения при строительстве многоквартирных домов в городе.

Позднее стало известно, что Смышляев не признает причастность к коррупционным преступлениям.