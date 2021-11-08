Суд вынес приговор священнику и звонарю из ЕАО по делу о растлении 53 мальчиков

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Еврейской автономной области суд приговорил священника к 18 годам лишения свободы строгого режима, а его помощника-звонаря – к 12 годам по делу о растлении 53 мальчиков за двенадцать лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уточняется, что иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали еще в конце 2019 года после обращения к следователям одной из местных жительниц с подозрениями насчет настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
После задержания у священника провели обыск и изъяли коллекцию предметов далеко не духовного предназначения. Также сотрудники СК выяснили, что в растлении мальчиков участвовал помощник священнослужителя – звонарь Сергей Моос. Отмечается, что работу с послушниками Спиридон начал в 2007 году.
Подсудимые признали свою вину частично. Священник был осужден по шести статьям УК, включая мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними, звонарь – по нескольким эпизодам статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
До этого сообщалось, что в деле о растлении иеромонахом и звонарем из ЕАО – больше 20 томов. По данным следствия, помимо совершенных преступлений, священник регулярно употреблял с детьми спиртное и наркотические вещества.
Позднее стало известно, что РПЦ выступила за всестороннее расследование дела в отношении священника и звонаря. Первый был отстранен от служения, в дальнейшем он может быть лишен сана.
Ранее в Нижнем Новгороде воспитателя детского сада заподозрили в растлении детей. По версии СК, подозреваемый, работая воспитателем детсада, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников. Вину мужчина признал. Он заключен под стражу. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства преступлений.
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